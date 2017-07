„Work and travel“, noua tendinţă din IT care o să te facă invidios. HR-ul unei mari companii explică de ce este IT-ul domeniul „de vis” în care să lucrezi

Salarii între 600 şi 5.000 de euro, pachete de angajare atractive, scutiri de impozite şi o nouă tendinţă - sistemul „work and travel” care îţi permite să lucrezi de pe o plajă însorită se numără printre atuurile muncii în IT. Despre acestea şi despre provocările industriei am vorbit cu Adela Negru, Head of Workforce Management NTT DATA Romania.

