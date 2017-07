Simona Halep, în topul jucătoarelor cu cele mai frumoase echipamente de la Wimbledon. Ce loc ocupă românca | GALERIE FOTO

15:36

Biletul zilei din fotbal de azi conține ponturi pariuri din fotbal, mai exact un meci amical, mai exact Sparta Praga vs Dynamo Kiev, dar și duelul dintre Stabaek vs Brann, ce se desfășoară în cadrul primului eșalon al fotbalului din Norvegia, Eliteserien. Am decis să mizăm pe “Ambele echipe înscriu” în cele două partide notate […] Post-ul Biletul zilei pariuri fotbal 09 iulie: Sparta Praga vs Dynamo Kiev și Stabaek vs Brann apare prima dată în Libertatea.ro.