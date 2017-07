Simona Halep, cea mai lungă prezență în top 10 WTA dintre jucătoarele de tenis aflate în activitate

17:36

Raportul „România în Uniunea Europeană", realizat de Institutul Naţional de Statistică (INS) atrage atenția că România are cea mai mare mortalitate infantilă dintre toate statele membre UE. În plus, concluziile arată că România este țara care cheltuieşte cel mai puţin pentru sănătatea şi educaţia populaţiei. Raportul „România în Uniunea Europeană" arată că România era anul trecut