Ultima oră: Gigi Becali a ”luat foc” când a auzit că…

Iubitorii americani de baseball din zona Washington DC au avut ocazia, sâmbătă, 8 iulie 2017, să cunoască România, cu ocazia evenimentului "Taste of the World". Organizat de una dintre cele mai apreciate şi valoroase echipe de baseball ale momentului, Washington Nationals, pe stadionul Nationals Park, cu ocazia meciului dintre echipa locală şi Atlanta Braves, evenimentul "Taste of the World" a fost dedicat promovării culturale şi turistice.