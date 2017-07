„Crapă bugetul. Aşa-zisa creştere economică este doar la suprafaţă“. Încasările la buget insuficiente ridică tensiunea în guvern şi economie

05:27

Potrivit acestuia, „s-au amestecat informații cu minciuni și totul s-a denaturat foarte mult”. „O să o iau inginerește. Nu am nicio afacere în Brazilia, nu am afaceri într-o altă țară, n-am transferat bani în Brazilia și în nicio altă țară. Declarația mea de avere este foarte clară”, a declarat Dragnea duminică, la un post de televiziune. El a adăugat că un document trebuie să fie asumat de cineva, de o instituție. „E vorba de niște hârtii scrise, (...) Eu am văzut comunicatul MAI, care este oficial. Nu există nicio asumare a DGIPI, nu este un document al acestui serviciu secret. (...) Este o înșiruire de minciuni, de articole din presă apărute în ultimii 12 ani printr-o campanie susținută. Mare parte din lucrurile scrise acolo au fost cercetate. Și au fost date NUP-uri și au fost puse din nou în acest mix și au fost reluate. Eu am citit comunicatul DNA, nu mi-am văzut numele acolo. (...) Nu are cum să aibă nicio legătură cu mine nicio anchetă, pentru că nu am bani în Brazilia și nu am făcut acolo nicio afacere”, a afirmat președintele PSD. Liviu Dragnea a susținut că „totul pleacă de la George Soros”. „Totul pleacă de la Soros, de la răul pe care vrea să-l facă în această țară și nu numai în această țară. E simplu. (...) E o certitudine că e o chestiune foarte organizată”, a susținut Dragnea. Liderul social-democrat a anunțat că „PSD va avea o altă atitudine” și nu „va mai întoarce celălalt obraz”. „O altă atitudine va genera și alte acțiuni”, a completat el. Direcția Națională Anticorupție a confirmat vineri că are în lucru un dosar penal, in rem, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției, în legătură cu o parte din dezvăluirile Rise Project, în cadrul anchetei fiind solicitate relații de la autorități din Brazilia. „O parte dintre aspectele conținute în investigația jurnalistică publicată la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. În acest dosar, constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (față de fapte) sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției. După începerea urmăririi penale in rem au fost administrate mijloace de probă constând în audieri de martori, ridicări de documente, solicitări de relații de la autoritățile naționale și de la autoritățile din Brazilia”, se arată într-un comunicat al DNA, transmis Agerpres.