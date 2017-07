GHINION. A tras pe dreapta ca să urineze şi a provocat un accident în lanţ

07:56

Eram cu niște rude din străinătate când am văzut urgia – a plouat într-o zi cât într-o lună întreagă – dar ce mi-au rămas în minte sunt comentariile lor, români plecați tot din Capitală: ”de ce atâta spectacol la tv? Bucureștiul a scăpat ieftin, la noi s-ar fi lăsat cu victime”. E plin de cuvinte mari: inundații, catastrofă, orașul sub ape etc. Inundație înseamnă să ai apă de câțiva metri pe străzi, zile în șir, nu acumulări pe câteva zeci de străzi din aproape 5000, acumulări care au fost rezolvate în câteva ore!