Theresa May le face cetăţenilor europeni o OFERTĂ de statut de "cetăţean stabilit" în Marea Britanie, după Brexit: Care a fost reacţia

10:46

Zi importanta la Wimbledon, turneu care intra, usor, usor, pe ultima suta de metri. Astazi, pe ambele tablouri, se joacă pentru calificarea in sferuturile de finala, faza in intrecerii in care speram sa o vedem si pe Simona Halep. De altfel, biletul propus astazi de redactia site-ului www. Citește mai departe...