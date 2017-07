VIDEO Șef Maxim! Mijlocașul a impresionat în primul meci pentru Mainz 05: "Un fotbalist de clasă! Se vede cât de valoros poate deveni pentru echipă”

23:46

După mai multe încercări, un rutier al pro-continentalei Androni Giocattoli, Egan Bernal, a băut şampanie din trofeul Turului Ciclist al Sibiului, chiar sub ochii managerului Giani Savio. Androni s-a numărat, an de an, printre favoritele Turului Ciclist al Sibiului, o competiţie 2.1 în calendarul UCI, cea mai importantă din România din punctul de vedere al clasificării, dar de fiecare dată cicliştii acesteia au ratat victoria finală. ...