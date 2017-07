Cristiano Ronaldo şi iubita lui însărcinată, prima imagine cu unul din gemeni! Fotbalistul e vrăjit de bebeluş

14:46

Pepenele galben este o sursă extraordinară de vitamina A şi C, minerale (magneziu, fosfor, calciu, potasiu), fibre şi numeroase substanţe cu proprietăţi diuretice, laxative şi de regenerare a ţesuturilor. Antioxidanţii din pepenele galben conferă energie şi întăresc sistemul imunitar. De asemenea, datorită conţinutul crescut de apă, de peste 90%, pepenele galben este indicat în curele de slăbire deoarece conferă saţietate fără a aduce organismului multe calorii: 100 de grame de fruct are sub 40 de calorii. Tot conţinutul ridicat de apă asigură hidratarea, revigorarea şi detoxifierea organismului.