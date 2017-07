La Praktiker, cumpărătorii beneficiază de servicii complete de finanţare prin creditul Cetelem (P)

14:26

Suntem in plina vara, iar in aceasta perioada corpul nostru este mai expus ca niciodata. Ne place foarte mult sa avem o silueta de invidiat, mai ales in timpul sezonului cald, dar cum facem sa o obtinem? Da, facem mult sport, tinem o dieta echilibrata si asa mai departe, dar de cat timp avem nevoie pentru a slabi exact atat cat vrem, pentru a arata perfect atunci cand mergem la plaja la mare sau la strand? Destul de mult, mai ales daca metabolismul nu este deloc unul care sa tina cu noi. ...