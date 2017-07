Rezultatele bune din industrie împing exporturile la un plus de 11%, dar creşterea economică bazată pe consum adânceşte deficitul comercial: plus 18%

Evoluţia bună a industriei a împins exporturile, în primele cinci luni din an, la un plus de 11%, dar faptul că PIB-ul creşte pre­ponderent din consum a făcut ca deficitul comercial să avanseze cu 18%, după un plus de importuri de 12%.

