Primul supermarket din România a fost închis, după 18 ani de funcţionare

Intrebat de ziaristi ce are Soros cu el, Dragnea a raspuns, luni: "Asta e o intrebare la care as vrea sa am raspuns. Nu stiu, dar ceva este. Sunt prea multe lucruri care se leaga". Acesta a precizat ca nu "prea mai crede in coincidente", inainte de a comenta, ironic: "S-ar putea sa ma iubeasca foarte mult si eu sa fiu intr-o mare confuzie". Intrebarea ziaristilor a venit dupa ce, cu o zi in urma, Dragnea declarase, la Romania TV, ca "Soros e un personaj malefic" si ca nu "ceda in fata lui". In opinia sa, este victima unui "linsaj" mediatic al carui "miez nu este in Romania". "Este clar ca nu se poate, am ajuns eu si PSD in situatia ca toti trag de noi, toti ne injura. Noi am vrut pace in Romania, se pare ca ei nu vor pace. Nu stiu cine sunt ei. O sa aflam. E o campanie impotiva mea si a PSD. Nu vom mai sta ca pana acum", a mai spus Dragnea.