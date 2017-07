Stația de metrou se închide pentru modernizare, începând de sâmbătă

09:11

Te-ai gandit ca a venit timpul sa slabesti si ai auzit tu ca suplimentele alimentare te pot ajuta foarte mult in aceasta perioada? Ei bine... da, ai dreptate, chiar asa si este. E recomandat ca in timpul curelor de slabire sa ai in vedere inclusiv includerea in dieta zilnica a suplimentelor alimentare, iar asta pentru ca ele aduc mai multe avantaje, despre care vom discuta mai multe in randurile acestui articol. ...