Stația de metrou Pipera se închide între 15 și 17 iulie. Cu ce autobuz ajungi la serviciu

10:56

Ben Affleck are o nouă iubită, iar relația pare să fie serioasă, căci acesta nu se ascunde de ochii presei. El are o relație cu Lindsay Shookus, un producător al emisiunii „Saturday Night Live”. Relația lor ar fi început însă în 2013, când amândoi erau căsătoriți, iar Jennifer Garner a aflat despre această aventură a […] Post-ul Ben Affleck are o nouă iubită. Relația ar fi început în timpul mariajului cu Jennifer Garner apare prima dată în Libertatea.ro.