Instanta decide definitiv, marti, daca omul de afaceri Dan Voiculescu poate fi liberat conditionat

Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul, considerat cel mai important indicator al consumului populatiei, a accelerat in a cincea luna a acestui an, cand a inregistrat un avans de 14% fata de luna mai 2016, ritm triplu comparativ cu cel inregistrat in aprilie, in special ca urmare a avansului vanzarilor de bunuri nealimentare, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).