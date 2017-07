Mărturia tulburătoare a lui Gabriel Batistuta: ”Am iubit fotbalul, dar fotbalul m-a nenorocit”

23:31

Rafael Nadal (31 de ani), favoritul numărul 4 al competiției de la Wimbledon, a fost eliminat în optimile de finală de Gilles Muller (34 de ani și 26 ATP), scor 3-6; 4-6; 6-3; 6-4; 13-15, într-un meci care a durat 4 ore și 48 de minute și în care spaniolul n-a condus nici măcar o dată pe tabelă. "It's the win of his life"- Gilles Muller celebrates a truly stunning result... #Wimbledon pic.twitter. ...