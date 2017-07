Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, desfășurat în Lituania, pentru prima dată

11:11

E vara, iar tu nu stii ce sa mai faci pentru a scapa de kilogramele in plus? Afla ca, in afara situatiei in care problemele tale sunt de ordin medical, este foarte simplu sa slabesti daca adopti un stil de viata sanatos, evitand excesele, odihnindu-te suficient de mult (exact atat cat are nevoie corpul tau), facand miscare si mancand sanatos. ...