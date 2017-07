România se află în topul deportărilor în rândul imigranţilor europeni din SUA în 2017

Numărul imigranţilor europenilor deportaţi în acest an din Statele Unite este pe cale să depăşească totalul de anul trecut, iar România a înregistrat cea mai mare pondere, cu 192 de cetăţeni deportaţi, informează site-ul agenţiei The Associated Press.

