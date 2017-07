Ungurii aduc autostrada la granița României. Cât le va lua?

07:06

Ca la orice intrevedere de bun augur, incepem prin a vorbi despre … concedii. Ele unesc oamenii. Ele si critica adusa politicienilor. Ii spun ca urmaresc anul acesta sa ajung in Maramures, in cadrul circuitului “Drumul lung spre Cimitirul Vesel” si, fara sa clipeasca, imi spune ca il stie pe antreprenorul din spatele business-ului, irlandezul Peter Hurley. “De fapt, noi i-am facut identitatea online, pentru a deveni mai mult decat o simpla prezenta pe site. Lucram alaturi de el pentru a vedea ce pachete se potrivesc, sa aiba cateva instrumente performante in spate”, spune Sandu. Educarea clientilor ar trebui sa fie prioritatea #1 Blugento avea 100 de clienti atunci cand au inceput discutiile pentru primirea investitiei, in prezent atigand 150. “Multi dintre acestia nu stiu exact ce doresc, doar aud ca piata are potential, dar nu stiu care este acesta, raportat la business-ul lor. Inca ceva – multi inca considera ca a intra in eCommerce este prohibitiv ca pret, si asta vine din doua zone: constructia platformei si vizibilitatea (marketing-ul)”. Blugento lucreaza in sistem SaaS, preturile fiind, deci, reduse – o taxa de 390 de euro initiala, pentru construirea platformei de eCommerce, si apoi un abonament lunar in valoare de 59 de euro. In aceasta suma primesti suport, dar si actualizari constante. “Daca un client cere o functie noua si o consideram utila pentru toti clientii nostri, acestia o primesc gratuit si se implementeaza rapid. Platforma creste in putere constant si, deja, ne-am asigurat ca Blugento sa ofere magazine mai rapide decat Magento”. Viteza de incarcare devine relevanta dupa 1,2 secunde – la fiecare fractiune peste acest timp, incepi sa pierzi clienti. mai multe, pe Wall-Street