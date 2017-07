Ciprian Marica vrea să candideze la şefia FRF în 2018

Ciprian Marica se pregateste sa revina in fotbal la un an dupa retragerea din activitatea de jucator. Fostul atacant doreste sa candideze pentru functia de presedinte al FRF, la alegerile ce vor avea loc in 2018. Citește mai departe...

