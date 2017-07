Berzele dintr-un sat din Timiș, vedete internaționale

18:36

Gigi Becali s-a pus pe curățenie: ”Mai am doar 3-4 jucători și, gata, am super-trupă!”. FCSB a achiziționat în această vară 8 jucători și mai negociază penntru încă doi: Olimpiu Moruțan și un fundaș central. Gigi Becali vrea, în egală măsură, să scape de „balast”, de jucătorii pe care-i plătește degeaba, fiindcă nu fac parte din […] Post-ul Gigi Becali s-a pus pe curățenie: ”Mai am doar 3-4 jucători și, gata, am super-trupă!” apare prima dată în Libertatea.ro.