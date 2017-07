Administratia Trump a eliminat Kaspersky Lab de pe lista furnizorilor de tehnologie ai agentiilor guvernamentale. Compania rusa, suspectata de spionaj in favoarea Kremlinului

11:46

Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna iunie la 0,85%, cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care preturile alimentelor au scazut fata de luna anterioara, in timp ce biletele de avion s-au scumpit sensibil pentru a doua luna la rand, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).