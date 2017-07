Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, felicitări pentru noul preşedinte al Mongoliei

12:16

”Astazi, 12 iulie , anunt oficial divortul de Ilie. Nu pentru ca m a inselat. Pentru ca m am saturat de nesimtirile fostei sotii.de faptul ca non stop isi foloseste copiii sa ii ceara lui Ilie tot felul de lucruri, de aceasta data, o masina noua. I am dat un mini cooper , cu 30000 km la bord, si a facut un scandal monstru. Vreau sa intelegeti faptul ca anul trecut sotul meu i a mai dat acestei dudui 1200000€......iar in fiecare an peste 300000 €, in conditiile in care eu imi rupeam spatele cu bitum si tot felul de lucrari de santier pentru cativa banuti..... Eu nu am primit NICIODATA de la Ilie vreo masina”, a anunţat Brigitte.