Madonna a inaugurat un centru de pediatrie în țara de unde a adoptat patru copii

11:26

Biletul zilei de 12 iulie la tenis vine de la Wimbledon. Biletul zilei din tenis de astăzi vine de la turneul de Mare Șlam Wimbledon, acolo unde se vor disputa sferturile de finală de pe tabloul masculin. Am ales să mizăm pe următoarele meciuri: Andy Murray vs Sam Querrey și Milos Raonic vs Roger Federer. Biletul […] Post-ul Biletul zilei de 12 iulie la tenis vine de la Wimbledon apare prima dată în Libertatea.ro.