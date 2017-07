Sore și-a schimbat coafura și culoarea părului. “Ce bine îți stă așa”

15:26

Madalina Ghenea, care a nascut o fetita la inceputul lunii aprilie, se afla in vacanta in Kythnos, Kikladhes, Grecia. Madalina Ghenea si-a impresionat fanii de pe Instagram cu imaginile pe care le-a postat din vacanta pe care o petrece in Grecia. Frumoasa romanca a pozat in costum de baie, aratandu-si corpul tonifiat, dar si faptul […] Post-ul Madalina Ghenea, prima aparitie in costum de baie dupa ce a devenit mama apare prima dată în Libertatea.ro.