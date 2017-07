Scandal uriaş la Takata, care are 3 fabrici în România: Gigantul japonez retrage de pe piaţă încă 2,7 milioane de airbag-uri

07:16

Guvernul ungar a lansat o campanie prin care il defaimeaza pe cunoscutul trader si investitor George Soros, scrie politico.eu. Panouri uriase au fost publicate in ultimele zile in Ungaria, in care Soros apare zambind, langa imagine fiind scris mesajul “Sa nu il lasam pe Soros sa rada ultimul”. In partea de sus a panourilor se mentioneaza “99% resping imigratia ilegala”. De asemenea, au fost publicate si postere pe podeaua tramvaielor, astfel incat calatorii sa “il calce in picioare” pe Soros. Cabinetul de la Budapesta a cheltuit 5,7 mld. forinti (19 mil. euro) pentru aceasta campanie. Premierul maghiar Victor Orban si George Soros au opininii diferite cu privire la numeroase subiecte, printre care si cel al imigratiei. In 2016, Soros a cerut ca Europa sa accepte 300.000 de refugiati, in vreme ce Orban a respins politica UE privind imigratia, dorind sa mentina granitele tarii inchise. Atunci cand Parlamentul European a emis in luna mai o rezolutie prin care Ungaria este condamnata pentru “deteriorarea serioasa” a legilor si drepturilor fundamentale, ministrul de externe maghiar, Peter Szijjarto, a declarat ca este vorba de “un nou atac al retelei George Soros asupra Ungariei”. In aprilie, Guvernul ungar a emis o lege prin care a fost inchisa Universitatea Central Europeana, finantata de Soros, masura care a declansat protesta la Budapesta. Ungaria a aprobat in iunie si o lege ce interzice ONG-urile din afara tarii. Grupuri evreiesti din Ungaria s-au declarat ingrijorate de faptul ca recenta campanie incurajeaza antisemitismul.