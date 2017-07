A 13-a plecare de la FCSB! Un jucător adus în această vară va pleca de la echipă! Dică a confirmat

20:46

Nicolae Dică a vorbit despre problema fundașului central pe care FCSB trebuie să-l aducă. A recunoscut că au fost negocieri cu Joao Afonso (27 de ani - Guimaraes) și Maciej Wilusz (28 de ani - Lech Poznan). Acum are pe listă un fundaș central din România (Kevin Boli cel mai probabil) și anunță că sigur va lua cel puțin un fundaș central. "Am văzut peste 50 de fundași centrali. Mi-am oprit câțiva, 5-6 jucători, din păcate nu am reușit să-i luăm. ...