VIDEO Viitorul pierde amicalul cu OM! Șase goluri într-un meci spectaculos disputat la Lausanne

21:36

Nicolae Dică e de părere că echipa pe care o are acum la dispoziție este peste cea pe care a avut-o Mirel Rădoi în momentul venirii acestuia. De asemenea, îl vede pe Budescu peste el. "Lotul de acum este mai bun față de momentul în care am venit cu Mirel Rădoi. Atunci aveam foarte mulți jucători tineri. Budescu este un jucător bun, față de mine, are o viteză mai bună. Când îl vedeam la Astra, nu credeam asta. ...