Analiza activității MAE în ultimele șase luni. Obiectivul diplomației românești: ”Să nu facă greşeli, cu preţul de a nu face nimic”

Dincolo de placerea de a calatori cu autocarul in diferite parti ale Europei, exista grija pentru pregatirea documentelor necesare pentru ca aceasta calatorie sa poata fi realizabila. In principiu, fiecare pasager care se imbarca in curse cu autocarul Romania Germania, de exemplu, trebuie sa aiba asupra sa buletinul sau cartea de identitate, valabile pe o perioada minima de 6 luni, ori un pasaport valabil pe o perioada similara de timp; un bilet de calatorie si, optional, o asigurare medicala, utila in situatii neprevazute, dar care pot sa existe. ...