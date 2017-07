Atenție dacă plecați în concediu! Se schimbă locul de unde ridicați pașapoartele

05:37

Corina Negulescu este acum în vacanţă la Giurgiu. A vrut să vadă unde a studiat tatăl său, acum un medic renumit în Franţa. Despre perfomanţa ei, Corina vobeşte cu modestie. „Pentru mine nu e atât de importantă nota în sine, ci reuşita în sine şi mulţumirea că munca pe care am făcut-o a fost recunoscută”, spune Corina Negulescu. În spatele notei peste limita maximă, stau însă ani de studiu. Corina este pentru învăţământul francez ceea ce a fost Nadia Comăneci pentru gimnastică atunci când a dat peste cap tabela de la Montreal. Toată lumea a felicitat-o, de la colegii de liceu la profesori. „Au fost foarte bucuroşi pentru mine pentru că am învăţat tot anul şi am luat note bune”, spune Corina Negulescu. Corina este legată de România, unde are bunicii pe care îi vizitează în fiecare an. „Vin de 2-3 ori pe an. Venim pentru Paşte, Crăciun şi în timpul vacanţei de vară venim aici. Şi rudele mele vin în Franţa, facem schimb”, adaugă tânăra. Corina vrea să devină medic. „Am o idee vreau devin medic, chirurg daca e posibil ştiu că e dificil şi dureaza mult. Deocamdată vreau să intru la Medicină şi după aceea voi vedea”, a declarat românca. În urma rezultatului, mai multe ziare au scris despre succesul fetei, inclusiv ambasadorul român la Paris a felicitat-o. La Bacalaureatul francez, foarte rar se acordă nota 20.