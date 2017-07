Lucescu își recunoaște greșeala: ”În Rusia e mai bine să nu vorbești. Iar eu am vorbit prea mult. Pentru mine, fotbalul înseamnă controverse”

09:56

Stațiunea Mamaia găzduiește pe 14 iulie o gală profesionistă de kickboxing organizată de promotorul ploieștean Gabriel Georgescu sub brandul Colosseum. Evenimentul va fi alcătuit din 12 meciuri, dintre care ultimele 7 vor reprezenta o dispută România vs Germania. Gala se va desfășura în IDU Center, acolo unde a avut loc și întâlnirea din FED Cup, România vs Marea Britanie. ...