Cota zilei din tenis Wimbledon: Garbine Muguruza – Magdalena Rybarikova

11:46

Un bărbat din Dâmbovița a fost reținut de polițiști sub acuzația că și-a violat timp de un an fetița de 14 ani. Coșmarul a început când fetița avea 13 ani. Aurel Ioniță, în vârstă de 56 de ani, din satul Croitori, comuna Uliești, și-a violat timp de un an fetița de 14 ani. Ororile au început când […] Post-ul Un bărbat din Dâmbovița și-a violat timp de un an fetița de 14 ani. Explicația lui e șocantă: „Dacă vrea ceva, bani, dulciuri, să stea. Și a stat” apare prima dată în Libertatea.ro.