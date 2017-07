De ce apa îmbuteliată are termen de valabilitate? Poate expira sau nu? Aflaţi acum!

12:36

Chiar dacă de-a lungul anilor,la Festivalului ”Electric Castle” s-au perindat „nume grele” ca The Prodigy, Rudimetal, Fatboy Slim, The Parov Stelar Band, Nouvelle Vague și The Subways, deschiderea din acest an a ieșit din orice tipare. Doamnele muzicii românești, Mirabela Dauer și Corina Chiriac, au deschis seria spectacolelor din 2017!