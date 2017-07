Au făcut din boi miniștri! | OPINIE

21:11

Vacanta este un moment asteptat un an intreg, mai ales daca nu obisnuiesti sa pleci, ocazional, in city break-uri de cateva zile sau un weekend. E momentul preferat al verii pentru fiecare dintre noi si va trebui sa ai grija sa nu existe situatii neprevazute care sa-ti stirbeasca bucuria, iar casa pe care o lasi in urma poate fi unul dintre motivele unei vacante esuate. Iata ce masuri simple poti sa iei, ca sa nu ai parte de „bucurii” nedorite. ...