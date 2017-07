Vreme frumoasa cu temperaturi agreabile in toata tara, vineri. Ziua in care ploile cuprind aproape toate regiunile

Vineri avem vreme frumoasa si temperaturi agreabile in toata tara. Norii nu prea se arata; doar vantul are unele porniri dimineata in est si in sud-est; iar catre seara pe la munte, ar putea sa vina o aversa-doua.

