Prima fotografie cu gemenii lui Beyonce și Jay-Z | FOTO ÎN ARTICOL

Nominalizările la premiile Emmy 2017, ce recompensează cele mai bune producții de pe TV, au fost anunțate. Serialele Westworld, House of Cards, The Crown sunt printre cele care se bat pentru trofeul la categoria cel mai bun serial/dramă. Lista nominalizărilor este dominată de serialul Westworld, producție HBO, și de emisiunea Saturday Night Live, fiecare concurând […]