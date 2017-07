Manchester City a reușit transferul lui Kyle Walker pentru o sumă impresionantă!

10:56

James Rodriguez (26 de ani) a încântat la Mondialul din 2014, unde a fost golgeterul turneului final, cu 6 reușite (două assist-uri). Și-a continuat s-o facă și-n primul sezon la Real Madrid, 2014-2015, sub comanda lui Carlo Ancelotti. Antrenor care speră să profite inclusiv la Bayern de una dintre marile calități ale mijlocașului columbian: viziunea sa periferică! Nu este o glumă! James are ochi de șoim. ...