Șapte ani de la moartea Mădălinei Manole

Berbec: Discuti cu o persoana care are un efect miraculos asupra ta. Tonul vocii sale ti se pare angelic si esti fericit ca ai aceasta ocazie de a-i sta alaturi. Taur: Nu te lasa oprit din elan de un hop neimportant. E doar o proba in drumul tau catre scopul cel mare, prin care poti demonstra cat de hotarat esti sa treci peste toate. Gemeni: Timpul este profesorul tau, dar si prietenul tau, pentru ca reusesti sa tii foarte bine sub control ritmul in care se scurge. Te afli in fata unui moment cu conotatii speciale, de aceea nici nu te grabesti sa iei decizii finale. Rac: Faci echipa foarte buna cu un prieten care parca s-ar afla pe aceeasi lungime de unda cu tine. Chiar daca nu e niciunul mai presus sau mai prejos, unul din voi trebuie sa preia conducerea, iar acela se pare ca esti tu. Leu: Chiar daca unii nu te inteleg si te catalogheaza drept un rebel, tu mergi pe calea ta, pentru ca ti se potriveste. Nu tine cont de cei care incearca sa te traga inapoi in sablonul strict al societatii. Fecioara: Te prezinti in fata unui auditoriu care asteapta enorm de la tine. Desi esti bine pregatit, totusi emotia te copleseste cand vezi ochii si urechile tuturor concentrate asupra ta. Balanta: Sursa principala de energie a acestei zile esti tu, deci sa nu te mire ca nu ai nicio clipa doar pentru tine. Multa lume va bate la usa ta ,dar o fac fara sa-si dea seama ce anume ii atrage la tine. Scorpion: Duci dupa tine amintiri pe care le-ai stocat in memorie intr-o forma falsa.Esti indus in eroare de senzatii gresit interpretate. E vremea sa te trezesti la realitate si sa vezi lucrurile exact asa cum sunt ele. Sagetator: Cand esti cu un pas inaintea altora, fii sigur ca incep sa apara invidiile . Intotdeauna se va gasi cineva care sa te critice, dar tu trebuie sa devii imun la sagetile lor rautacioase si sa-ti urmezi calea cu incredere. Capricorn: Analizeaza-ti un pic gandurile si ai sa descoperi cat de mult le-ai impovarat. Le vezi pe toate intr-o tenta negativista, de parca nu ai spera nimic bun , dar cu siguranta e o atitudine gresita. Varsator: Esti foarte preocupat de tot ce se petrece in lumea larga. E bine sa te lasi purtat de aceasta dorinta maxima de cunoastere, pentru ca ziua seamana perfect cu un curs intensiv la scoala vietii. Pesti: Permite-ti sa explorezi un pic zonele cele mai profunde ale sufletului tau, pentru ca e o zi in care ai o anume atractie spre latura psihologica a vietii. Ori joci rolul de psiholog , ori tu ai nevoie sa-ti eliberezi un pic sufletul.