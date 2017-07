Cum putem slabi si sa fim mai sanatosi, apeland la produsele naturale

15:26

Lansarea celei de-a patra clinici Dr. Leahu a avut loc in prezenta a peste 100 de vedete tv, oameni de afaceri, jurnaliști, bloggeri și medici ce au fost prezenți in cadrul unui eveniment care a pus în prim plan prezentarea tehnologiilor performante din stomatologie care vin în sprijinul pacienților si in special in sprijinul oamenilor ocupati, mereu pe fuga, ce isi doresc un tratament stomalogic de calitate si un timp de executie cat mai comprimat. ...