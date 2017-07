Trei apropiați ai lui Liviu Dragnea, inculpați de DNA

12:16

"Indiferent cât de ambițios ar fi, niciun program de guvernare nu are dreptul să contravină cerințelor esențiale de stabilitate și predictibilitate de care economia are nevoie. De exemplu, în ciuda creșterii economice record de 5,7% pe primul trimestru și a expansiunii considerabile a consumului, execuția bugetară de pe primul semestru al anului 2017 consemnează serioase rămâneri în urmă în privința colectării veniturilor – care sunt cu aproape 6 miliarde lei sub nivelul programat, fapt ce a atras creșterea deficitului bugetar cu cca. 4,4 miliarde lei doar în luna iunie", subliniază şeful statului. În mesajul adresat, prin consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu, la evenimentul găzduit de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, preşedintele mai atrage atenţia că noul program de guvernare al PSD-ALDE "nu oferă deloc semnalul de încredere și liniște": "Consider că este pe deplin justificată îngrijorarea oamenilor de afaceri în privința implicațiilor pe care unele măsuri recent anunțate le pot avea asupra economiei. Așa cum am spus și la momentul învestirii Guvernului, schimbarea programului de guvernare, mai ales în aspectele esențiale ale acestuia – atât fiscale cât și sociale, nu oferă deloc semnalul de încredere și liniște pe care românii și mediul investițional îl așteaptă". "Acest tip de a face politică economică seamănă incertitudine și îngrijorare, iar semnalele primite în această perioadă din partea mediului de afaceri mă determină să atrag atenția Guvernului și coaliției politice că o asemenea relație dintre stat și mediul de afaceri poate pune în pericol locuri de muncă și investiții importante, de care România are mare nevoie", se mai arată în mesajul lui Klaus Iohannis. Mesajul integral al preşedintelui AICI.