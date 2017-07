CAPTURĂ record de MARIJUANA la Calafat

13:41

Politicianul Gelu Vişan are o recţie destul de interesantă vis-a-vis de liderii de pe scena politică, Dragnea şi Iohannis, descriindu-i într-un mod original spunând că: Dragnea are un aer fals, rigid, că se forțează să spună ceva la care nu se pricepe, iar Iohannis - parcă are un băț în fund, zâmbetul lui este rece, nesincer, fals.