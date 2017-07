„Blestemul” şoselei spre mănăstirea lui Arsenie Boca. Ce le-a lipsit drumarilor care au lucrat doi ani la şapte kilometri

15:11

Guvernanţii care vor medii mai mari pentru elevi la examenele de Bacalaureat nu vor să recunoască că aceste medii sunt mari în comparaţie cu sprijinul pe care îl acordă ei educaţiei. Declaraţii în acest sens a făcut preşedintele PAS, Maia Sandu, în cadrul unei conferinţe de presă. Ea a mai spus că viceministrul Educaţiei, Lilia Pogolşa, care a spus că BAC-ul din acest an are probleme metodologice, are „probleme serioase de integritate”.