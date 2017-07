VIDEO VIRAL: Piesele Daft Punk interpretate de fanfara armatei franceze în fața lui Trump și Macron

15:06

„Game of Thrones" revine duminică pentru penultimul sezon, continuând intriga plină de violenţă, intrigi politice, sex şi răzbunare, ce a devenit unul dintre cele mai populare seriale la nivel mondial. Sezonul 6 a fost primul care s-a distanţat de romanele scriitorului George R.R. Martin's „A Song of Ice and Fire" urmând un curs propriu. Potrivit criticilor, […]