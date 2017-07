Cine este soţul Deliei Matache. S-au cunoscut acum şapte ani, iar acum....

17:46

Donald Trump sarbatoreste, vineri (14 iulie), alaturi de Emmanuel Macron, Ziua Nationala a Frantei. Presedintele american a venit in Franta, in urma unei invitatii din partea omologului sau francez, in cadrul comemorarii a 100 de ani de la intrarea Statelor Unite in Primul Razboi Mondial si cu ocazia sarbatoririi zilei nationale a Frantei, la 14 iulie.