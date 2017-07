Motivul CUTREMURĂTOR pentru care Angela Similea s-a RETRAS din muzică

Vestea potrivit careia Angela Similea a decis sa se retraga pentru o perioada de pe scena muzicii i-a luat prin surprindere pe fanii indragitei artiste. In spatele acestei hotarari se ascund insa motive intemeiate! Ajunsa la 71 de ani, celebra cantareata are probleme din ce in ce mai mari.

