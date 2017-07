Adrian Cristea, primul mesaj după despărţirea de Maria Păuna. “Viaţa nu este perfectă”

11:56

Ziua de 14 iulie a fost una de comemorări pentru oamenii din Nisa. În prezența președintelui Emmanuel Macron, aceștia au marcat un an de la atacul comis cu un camion. Bulevardul Promenade des Anglais a fost iluminat cu 86 de fascicule luminoase, câte unul pentru fiecare victimă ucisă, relatează agenția France Presse. Un an de […] Post-ul Un an de la atentatul din Nisa | Promenade des Anglais, iluminată în memoria celor 86 de victime ale atacului terorist – FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.