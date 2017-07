Antrenorul și jucătorii de la Plzen au vorbit înainte de meciul cu FCSB: "Mereu a fost greu cu românii"

14:36

Alexandru Maxim, 27 de ani, a dezvăluit revistei Bravo și obiectivele noului sezon "Am tot ce-mi trebuie la Mainz", i-a asigurat Alex Maxim pe reporterii revistei Bravo, care l-au abordat deunăzi pentru un interviu. "Am fost primit foarte bine de coechipieri. M-au ajutat să mă integrez rapid și să mă simt în largul meu. Inclusiv cu antrenorul Sandro Schwarz am avut discuții constructive", a dezvăluit mijlocașul de 27 de ani. ...