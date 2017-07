Un atlet a fost absolvit de acuzația de dopaj, după ce a demonstrat că și-a sărutat iubita

15:26

Cota zilei din tenis, Wimbledon: Hao-Ching Chan/Monica Niculescu vs Makarova vs Vesnina. Sâmbătă, de la ora 20:00, Monica Niculescu și Hao-Ching Chan se vor duela cu perechea formată din Ekaterina Makarova și Elena Vesnina, într-un meci ce contează pentru finala turneului de la Wimbledon, de pe tabloul feminin de la dublu. Monica Niculescu, locul 51 […] Post-ul Cota zilei din tenis, Wimbledon: Hao-Ching Chan/Monica Niculescu vs Makarova vs Vesnina apare prima dată în Libertatea.ro.