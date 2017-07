VIDEO Execuție de superfotbalist! Chiricheș a marcat un gol fantastic pentru Napoli

00:36

Monica Niculescu (29 ani) şi Hao-Ching Chan (23 ani) au pierdut finala probei de dublu de la Wimbledon în faţa favoritelor numărul 2, Elena Vesnina (29 ani) şi Ekaterina Makarova (29 ani), scor 0-6,0-6. The moment Elena Vesnina and Ekaterina Makarova claimed their first ladies' doubles title at #Wimbledon pic.twitter. ...