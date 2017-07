Liga 1, etapa 1: FCSB – FC Voluntari (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV). Nicolae Dică: „Am mari emoţii” / LIVETEXT

Liga 1, etapa 1: FCSB – FC Voluntari (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV). Nicolae Dică, la debut / LIVETEXT FCSB – FC Voluntari (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV) Acest meci va consemna debutul oficial al lui Nicolae Dică în noua sa calitate, aceea de antrenor principal la FCSB. Nicolae Dică “Emoțiile sunt cam la […] Post-ul Liga 1, etapa 1: FCSB – FC Voluntari (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV). Nicolae Dică: „Am mari emoţii” / LIVETEXT apare prima dată în Libertatea.ro.

